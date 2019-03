Roma, Marcano: “Ho giocato poco, ma voglio restare”

Domani la Roma affronterà la Spal al Paolo Mazza. Intanto, il difensore giallorosso, Ivan Marcano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

Sul cambio di sistema difensivo.

“Ogni allenatore ha le proprie idee. Venivamo da un periodo in cui avevamo incassato molto gol. La priorità del mister era dare sicurezza alla difesa”.

Come si ferma un attaccante come Petagna?

“L’attaccante della Spal è un giocatore molto fisico. Gli avversari non vanno fermati individualmente, speriamo di fare un buon lavoro”.

Ti piacerebbe restare a Roma?

“Ognuno ha i propri obiettivi a livello individuale e di squadra. Questa stagione ho giocato meno rispetto a quello che volevo, ma il mio obiettivo è restare e fare meglio”.