C’è una Roma che diventa campione d’Italia: è l’Under 15 di mister Tugberk Tanrivermis (portato in Italia e alla Roma da Monchi, che se n’era innamorato) che nella finale di Ravenna ha battuto 2-0 il Milan. Decisivi i gol di Koffi al 52′ e Cherubini al 56′.

Un successo che certifica il buon lavoro del club nel settore giovanile: due giorni fa però non è riuscita nell’impresa la Primavera, sconfitta in semifinale dall’Inter (che sfiderà l’Atalanta in finale).