Roma, Lobont ai saluti: a fine anno andrà ad allenare in Romania

A giugno ha annunciato il ritiro dal calcio giocato, ora una nuova vita da allenatore. Il 40enne Bogdan Lobont ha iniziato a lavorare per l’Università di Cluj, squadra che milita nella seconda serie rumena, ma per il momento l’ex portiere vive ancora a Roma. Lobont ha infatti un contratto in scadenza a fine anno con la società giallorossa, e per questo raggiungerà il suo nuovo club soltanto a partire dal 2019.

“Non era difficile accettare per me, perché ho visto che potenziale ha la squadra e i suoi sostenitori meravigliosi: credo che l’Università sia più di una squadra di calcio. Sono convinto che insieme saremo in grado di fare cose straordinarie. La pressione è ovunque, ma vi posso assicurare che giorno dopo giorno lotteremo per portare a casa i risultati”, ha dichiarato Lobont al momento della sua presentazione, avvenuta il 7 novembre. Da quando è ufficialmente il nuovo allenatore, la squadra rumena ha collezionato due vittorie e due pareggi ed è attualmente quinta in classifica.