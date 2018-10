Roma, la Champions ti fa bella: 3 a 0 al Cska e primo posto con il Real – FOTO

Champions, la panacea di tutti i mali. Complicata in campionato, letale in Europa. La Roma affonda i russi con un pesante 3 a 0 e allontana tutti i mal di pancia arrivati dopo la Spal. Dzeko ritorna se stesso, Olsen ormai è diventato una certezza. Napoli e Fiorentina come se fossero partite di Champions League.

DZEKO – Qualche brivido nei primi minuti della gara, quando Olsen è stato costretto al disimpegno in due circostanze. Poi la Roma con il passare del tempo ha iniziato a prendere campo contro una squadra veloce e dinamica, ma anche un po’ inesperta. Allo scoccare della mezzora è arrivato il vantaggio giallorosso, con un’azione rapida, studiata, da applausi. Uno due al limite dell’area di rigore tra El Shaarawy e Pellegrini, con quest’ultimo che ha scaricato al centro dell’area di rigore per il tocco facile facile di Dzeko in porta. Rete del vantaggio, gol del bosniaco alla sua centocinquantesima presenza con la maglia della Roma.

VERTICALIZZAZIONI – Uno due micidiale della Roma che una volta passata in vantaggio ha preso sicurezza e ha cominciato a giocare con maggiore scioltezza. Il secondo gol è partito da una verticalizzazione dalla difesa a escludere il centrocampo russo e arrivare subito in area, poi lo scarico di El Shaarawy per la doppietta di Dzeko.

CHAMPIONS – Complicata in campionato, bella e impossibile in Champions League. Perché la Roma a tratti ha dato anche spettacolo, quasi ricordandosi tutta d’un tratto quello che le chiede Di Francesco. Altra verticalizzazione all’inizio del secondo tempo, altro gol: sulla sponda di Dzeko – in forma strepitosa – un liberissimo Under in area di rigore ha scagliato un tiro imparabile per Pomuzan. Tre a zero e partita chiusa al cinquantunesimo. Altro che Spal. La Roma ha sofferto, come normale che sia in una partita di Champions, ma lo ha fatto nel modo giusto: senza abbassarsi troppo, senza calare mentalmente, senza accusare il colpo. Deve ringraziare anche il Cska, squadra che ha lasciato tanti spazi e campo aperto le frecce giallorosse. Più spazio, più divertimento per la squadra di Di Francesco che adesso dovrà cominciare a pensare al Napoli e alla Fiorentina. Magari immaginandosi di giocare ancora in Champions League, la miglior medicina di una Roma malata. O forse in convalescenza.

CRONACA PARTITA (a cura di Francesco Iucca)

TABELLINO

Roma-Cska Mosca 3-0

Marcatori: 30′, 42′ Dzeko, 49′ Under

Roma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; De Rossi (81′ Schick), Nzonzi; Under (73′ Kolarov), Lo. Pellegrini (68′ Cristante), El Shaarawy; Dzeko

A disp.: Mirante, Jesus, Marcano, Coric.

All.: Di Francesco.

CSKA Mosca (3-5-2): Pomazun; Becao, Chernov (57′ Khosonov), Magnusson; Mario Fernandes, Akhmetov, Sigurdsson, Nababhkin; Akhmetov, VlasicOblyakov (57′ Dzagoev); Chalov (90′ Nishimura).

A disp.: Kyrnats, Efremov, Gordyushenko, Zhamaletdinov.

All.: Hančarėnka