Roma, Kluivert ritrova l’Olanda Under 21: convocato per il match con il Messico

Ancora una valigia da preparare per Justin Kluivert. E’ arrivata infatti la convocazione da parte dell’Olanda Under 21 per il match contro il Messico in programma il prossimo 31 maggio alle ore 2o. A rendere note le scelte del CT è stato lo stesso profilo twitter della federazione olandese, che ha diramato la lista ufficiale. Una convocazione che arriva al termine di un periodo positivo per l’esterno ex Ajax, rinfrancato dalla cura Ranieri e dal nuovo atteggiamento tattico portato dall’allenatore romano.