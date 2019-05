Roma-Juventus, la probabile formazione e dove vederla

Si apriranno le porte dello Stadio Olimpico di Roma per la Juventus di Allegri, alla quale la squadra di Ranieri cercherà di strappare punti importanti per continuare a coltivare il sogno Champions League. Un cammino, quello verso l’Europa che conta, compromesso negli ultimi minuti della sfida di Marassi contro il Genoa, con il gol di Romero che ha condannato al pareggio i giallorossi. Servirà anche sperare nei risultati favorevoli dagli altri campi e guardarsi anche alle spalle dallo sprint del Torino e del possibile recupero della Lazio.

PROBABILE FORMAZIONE

Ranieri ritrova De Rossi e Santon dopo i rispettivi infortuni. Per la sfida con la Juve conferme per El Shaarawy e Dzeko, Pastore insidia Pellegrini. A destra Kluivert, Zaniolo e Under si sfidano per una maglia.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Nzonzi; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Dzeko.

DOVE VEDERE ROMA-JUVENTUS

Roma-Juventus verrà trasmessa su Sky Sport Serie A HD (canale 473 del satellite) in super HD e in 4K per i clienti Sky Q e anche su Sky Sport Serie A (canale483 del digitale terrestre). Fischio d’inizio fissato per domenica pomeriggio alle ore 20.30, studio pre-partita a partire dalle 19.30 sullo stesso canale. La telecronaca del match sarà affidata alla coppia: Gentile-Ambrosini.

Match naturalmente trasmesso anche in streaming su Sky Go e su Now Tv, servizio online creato da Sky che permette di guardare i contenuti sportivi della pay tv sottoscrivendo abbonamenti giornalieri, settimanali o mensili. Roma-Juventus non sarà trasmessa su DAZN