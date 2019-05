Ranieri: “Sono venuto da tifoso con entusiasmo, dopo questo il mio lavoro sarà finito” – LIVE

Claudio Ranieri sfida il passato e prova a costruire il futuro nel big match con la Juventus. Domenica i giallorossi riceveranno all’Olimpico i campioni d’Italia. In ballo, oltre all’orgoglio, anche la speranza Champions, ancora accesa ma all’ultima spiaggia. Questa mattina il tecnico romanista ha parlato con i giornalisti per presentare la partita in conferenza stampa.

Roma costretta vincere, come si batte la Juve?

Essere determinati e concentrati. Sappiamo di aver perso una chance a Genova, ma è importante far vedere la reazione d’orgoglio ai tifosi. Sono arrivato che era difficile arrivare in Champions, ma siamo li. Non dovremo avere il rammarico di queste tre partite. Diamo il massimo.

I tifosi di tutte le squadre sembrano scontenti. Come mai?

Forse le aspettative erano diverse, ma vince solo uno. Complimenti alla Juve.

Dzeko è in flessione?

E’ molto forte e determinato, si allena bene. Ci sta un anno dove non si segna come in altre annate, ma la sua voglia e determinazione mi hanno fatto sempre scegliere lui. Anche se non segna fa un gioco importante per i compagni.

Sulle quattro squadre inglesi nelle finali europee…

Un pò mi ha sorpreso, qualche anno fa dissi che non hanno il break invernale e per questo non si arrivava in fondo con tutte le energie. Quello va a discapito di fase finale delle coppe e delle nazionali. Evidentemente si è cambiato qualcosa.

Zaniolo contro il Genoa sembrava un pò spaesato. Perché?

Zaniolo è una mezzala a tutto campo. In questo momento per me è importante sia come trequartista che come esterno, anche se non è il suo ruolo. Grazie alla sua prestanza fisica può fare quel ruolo. E’ normale che non sia sempre al 100%, negli ultimi allenamenti lo vedo voglioso e per me è importante.

Ha detto che Conte lo avrebbe preso a Fiumicino se sarebbe arrivato. Adesso magari non ci andrà perché invece resta?

Io sono venuto a Roma perché sono un tifoso e sono venuto con entusiasmo e volontà. Finito questo, finisce il mio lavoro.

