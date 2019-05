Roma-Juve, polverizzati 49 mila biglietti: l’obbiettivo è quota 55

Continua la corsa al biglietto in vista di Roma-Juventus, partita su cui la squadra giallorossa coltiva le ultime e residue speranze per agguantare un posizionamento Champions. Servirà una mano dagli altri campi, quelli che vedranno impegnati Atalanta, Milan e Inter, con lo Stadio Olimpico che da parte sua vestirà l’abito buono per spingere la squadra alla vittoria contro la Vecchia Signora. Da questo punto di vista la Roma fa sapere che le presenze saranno circa 49 mila domenica, 26 mila tagliandi staccati in più rispetto agli abbonamenti. La società giallorossa punta però a raggiungere quantomeno quota 55, per un colpo d’occhio spettacolare in una serata decisiva.