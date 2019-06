Roma-Ismaily, prove di intesa: il brasiliano ‘segue’ i giallorossi su Instagram – FOTO

La Roma potrebbe presto salutare Aleksandar Kolarov. L’Inter lo corteggia, ma alla fine ad avere la meglio sarà il Fenerbahce, almeno a sentire le ultime notizie in arrivo dalla Turchia. In ogni caso i giallorossi avrebbero già pronto l’erede del serbo: si tratta del terzino brasiliano Ismaily, pupillo di Fonseca allo Shakhtar Donetsk e prima vera richiesta del portoghese alla dirigenza romanista. Intanto l’esterno 29enne potrebbe essersi lasciato scappare un indizio social. Lo stesso Ismaily, infatti, ha da poco cominciato a ‘seguire’ la Roma su Instagram, cliccando anche ‘like’ agli ultimi post. Che siano prove di intesa o semplice approvazione e buon auspicio per quello che è stato il suo mentore in questi anni non è dato saperlo. Ma di questi tempi, un ‘like’ vale spesso più di mille parole.