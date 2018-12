Roma-Inter, i social scatenati con Spalletti: “Uomo piccolissimo, un pagliaccio patetico” – FOTO

Alle 23.40 Luciano Spalletti torna davanti alle telecamere per parlare degli episodi da moviola: il rigore su Zaniolo e quello su Icardi. Ulteriore benzina sul fuoco social, che torna ad ardere in men che non si dica.

Insomma, quasi tre anni dopo il duello Totti-Spalletti non perde d’attualità, mentre l’intervista di Totti riscuote consensi.

Nel postpartita arriva la reazione di Francesco Totti, che davanti alle telecamere protesta contro la direzione di gara di Rocchi ma soprattutto per la decisione di Fabbri. L’allenatore dell’Inter, invece, torna sulla lite con l’ex capitano giallorosso: “Spalletti sposta l’attenzione tornando a parlare di Totti. Ci hai stancato“.



La rabbia per il rigore non concesso nel primo tempo, però non accenna a placarsi: “Partita falsata”, è il leitmotiv dei commenti.

Finisce 2-2 l’attesissima sfida tra Roma e Inter. Un risultato agrodolce perché c’era bisogno dei tre punti, ma la prestazione lascia sensazioni molto positive.

Nel finale arriva l’espulsione per Luciano Spalletti, che protesta dopo un fallo fischiato da Rocchi su Nzonzi che blocca la ripartenza interista. E ovviamente i commenti social non perdonano: “Patetico, un allenatore mediore”.

Ad aver deluso ancora una volta i tifosi, però, è stato Patrik Schick. All’ennesima partita da titolare il ceco non ha proprio convinto: “Ma dove sta? A cosa serve?”.

Torna in campo anche Javier Pastore, i tifosi invocano una sua magia: “E fallo sto gol di tacco!”. El Flaco rientra insieme a Diego Perotti, ma le loro condizioni non lasciano contenti i tifosi.



Poi esce dal campo Nicolò Zaniolo, anche oggi uno dei migliori in campo: per lui gli applausi dello stadio e dei social: “Qualità e personalità, stasera ha rimbambito l’Inter”.

E gli interisti si mangiano le mani per aver perso un talento come il classe ’99.

La Roma però ha i nervi saldi e reagisce ancora una volta. Stavolta il Var è amico dei giallorossi e Rocchi concede un rigore per fallo di mano di Brozovic. Dal dischetto va Kolarov, che fa esplodere l’Olimpico firmando il 2-2.

Una gioia che però dura poco per i tifosi romanisti, perché Icardi riporta avanti l’Inter al 66′. L’argentino salta in area di rigore, senza trovare grandi ostacoli nelle marcature dei giallorossi: “Alla Roma mancano un rigore e l’ergastolo alla difesa”, “Tuttavia bella idea lasciare Icardi da solo”.

La Roma pareggia con uno degli uomini più in ombra del match: Cengiz Under fa partire un missile con il sinistro che fulmina Handanovic. Un gol che scatena i giallorossi: “Giustizia è fatta“, gridano in tanti, “Il karma ha fatto il suo dovere, un gol immorale tanto quanto il rigore non dato“. E chi manda un messaggio neanche tanto velato a Spalletti.