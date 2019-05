Roma, in vendita la nuova maglia. Zaniolo: “Il fulmine è emozionante” – FOTO – VIDEO

Svelato ufficialmente il nuovo “home kit” della Roma. Da questa mattina i tifosi giallorossi troveranno la maglia della prossima stagione in vendita negli store e domenica la vedranno in campo per l’ultima partita, contro il Parma. Sarà l’ultima divisa indossata in un match ufficiale da Daniele De Rossi e per questo motivo, carica di valore. Anche il club l’ha ufficialmente presentata sui social, accompagnata dalla frase “It’s Magic, it’s AS Roma”. Confermate le anticipazioni dei mesi scorsi.

Questo il comunicato:

Siamo lieti di presentarvi la nuova divisa Home dell’AS Roma per la stagione 2019-20: l’elemento dinamico che la caratterizza è il fulmine.

Il dettaglio che decora il colletto, le maniche e i calzettoni, richiama la mitologia romana e in particolare Giove, il “Re degli Dei” secondo gli antichi romani.

Il fulmine vuole essere anche un riferimento alla magia che da sempre avvolge i Giallorossi: “IT’S MAGIC. IT’S AS ROMA”, la Roma è sempre magica.

La maglia Home è di colore rosso, con il collo a V giallo come i bordi delle maniche. Sul petto spicca lo stemma del club grazie al bordino in rilievo.

“Il fulmine è qualcosa di nuovo ed emozionante”, commenta Nicolò Zaniolo.Elisa Bartoli aggiunge: “È una novità fantastica per la maglia della Roma e noi giocatrici la indosseremo con orgoglio durante la prossima stagione, dando il massimo per i nostri tifosi”.

Il kit è completato dai pantaloncini bianchi e dai calzettoni rossi. Anche questi riportano il fulmine oltre allo swoosh e alla scritta “AS ROMA”.

“La mitologia romana e l’influenza che ha esercitato sull’identità della città di Roma hanno giocato un ruolo fondamentale nell’ideazione del concept”, spiega Pete Hoppins, Football Apparel Senior Design Director di Nike. “Quest’anno abbiamo puntato su Giove e il fulmine ci è apparso come un simbolo immediato e potente su cui potersi concentrare”.