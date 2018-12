Roma Femminile, si ferma la corsa: il Milan vince 2 a 1

Alla Roma Femminile non riesce l’impresa. Le ragazze di Bavagnoli vengono sconfitte 2-1 al “Tre Fontane” dell’Eur dal Milan. Dopo un buon inizio, le giallorosse trovano il vantaggio: al 31’ strepitosa discesa di Bonfantini sulla destra, palla arretrata per Simonetti che deposita in porta.

Il Milan di Carolina Morace, primo in classifica e imbattuto in stagione, reagisce: al 37’ arriva il pareggio di Giacinti, mentre un minuto dopo l’inizio della ripresa Sabatino trova anche il vantaggio a porta sguarnita. La Roma prova a reagire con Serturini-Piemonte, ma senza risultato: al 75’ e al 78’ i due pali di Bergamaschi e Sabatino, che vanno vicinissime al 3-1. A dieci dalla fine, l’occasione colossale per Simonetti, che davanti alla porta mette a lato.

Le giallorosse rimangono seste in classifica in attesa degli impegni del Tavagnacco, distante due punti. Nella prossima giornata Roma impegnata sul campo del Bari.