Alla vigilia della delicatissima sfida di domani contro il Genoa, il difensore della Roma Federico Fazio ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Siamo in un buon momento. Mancano quattro partite e saranno tutte finali per raggiungere il nostro obiettivo. Ci sono tante squadre che lottano per un posto in Europa, ma noi dobbiamo vincerle tutte. Facendo 12 punti su 12 avremo di certo più occasioni delle nostre avversarie. Dobbiamo pensare a noi stessi”