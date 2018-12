La vittoria con il Genoa, per ora, conferma Di Francesco, ma il malumore intorno al tecnico ex Sassuolo non diminuisce. Come riporta Sky Sport, nel caso fosse arrivata una sconfitta contro il Grifone, la Roma sarebbe stata già pronta nella giornata di oggi ad annunciare Paulo Sousa come nuovo mister. L’ex allenatore della Fiorentina resta però in preallarme, pronto a subentrare qualora la squadra giallorossa, nelle prossime gare, non dovesse rimettersi in carreggiata.