Roma, ecco la seconda maglia della stagione 2019-2020: c’è un fulmine giallo e rosso – FOTO

Arriva un’anticipazione della seconda maglia della Roma, quella da trasferta, per la stagione 2019-2020. Ed è una soluzione diversa rispetto a quella preannunciata nei mesi scorsi: in un’immagine che ha cominciato a circolare sui social confermato il colore bianco, ma i piccoli fulmini che dovevano decorare solo le maniche sono stati sostituiti da uno grande giallo e rosso che attraverserà diagonalmente la divisa. Non è stata ancora svelata ufficialmente, ma rispetto a questa potrebbero cambiare solo alcuni dettagli. Ci saranno ovviamente gli sponsor del baffo di Nike e quello di Qatar Airways.