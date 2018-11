Roma e Rocchi fanno 40. Pari nell’unico precedente, l’Inter e Vecino sorridono

Roma-Inter a Gianluca Rocchi, arbitro che ha diretto i giallorossi una volta in questa stagione, nel derby vinto 3 a 1 lo scorso 29 settembre. Per il fischietto di Firenze sarà la quarantesima direzione con i giallorossi: 16 vittorie (di cui dieci in casa) 11 pareggi e 12 sconfitte (una in Coppa Italia). Un precedente tra Roma e Inter con Rocchi: l’uno a uno a San Siro dell’8 novembre 2009.

INTER – Trentadue invece le direzioni di Rocchi con l’Inter: quindici vittorie (sette in trasferta), poi undici pareggi (una in coppa) e sei sconfitte. L’ultimo precedente risale al 20 maggio 2018: vittoria per 3 a 2 contro la Lazio grazie alla rete allo scadere di Vecino e qualificazione alla Champions League.