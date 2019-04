Roma-Cagliari, a breve la conferenza stampa di Claudio Ranieri – LIVE

La sfida del cuore. Claudio Ranieri è pronto ad affrontare il suo Cagliari, l’unica squadra che riesce a strappargli un po’ di quell’amore viscerale che l’ha riportato a Roma. Sabato alle 18 i giallorossi saranno chiamati a vincere, per continuare a sperare nella Champions. A due giorni dal match, come ormai d’abitudine alle 10.30, il tecnico romanista parlerà in conferenza stampa, prima di scendere in campo per dirigere l’allenamento.

A breve la diretta testuale della conferenza stampa di Ranieri