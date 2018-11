Real Madrid falcidiato dagli infortuni: Casemiro out un mese, salta la Roma

Il Real Madrid continua a essere tormentato dagli infortuni. Solari si trova ad avere a che fare con una vera e propria emergenza nella zona centrale del campo, sia in difesa che in mediana. Oltre a Marcelo, sono fuori Nacho, Ramos e Vallejo con Varane appena rientrato da uno stop. Come se non bastasse il brasiliano Casemiro resterà out per un mese e non sarà a disposizione, dunque, per il match del 27 novembre contro la Roma all’Olimpico. Il tecnico dei Blancos fa la conta, anche Carvajal e Mariano Diaz sono tutt’altro che al massimo. E ora Marcos Llorente, fino ad ora utilizzato col contagocce, spera di poter scalare gerarchie e mettersi in mostra anche in Champions.