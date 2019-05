Ranieri: “Dovevamo essere più cinici e fortunati. Col Parma sia la festa di De Rossi” – LIVE

La Roma pareggia a Sassuolo e vede cadere definitivamente i suoi sogni Champions. Claudio Ranieri ha parlato al termine della sfida raccontando le sue impressioni.

RANIERI A DAZN

Sull’occasione di Kluivert.

Purtroppo abbiamo provato a fare tanto gol. Dovevamo essere più cinici, pronti e fortunati. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Pazienza.

Sull’atteggiamento mentale

Il rammarico sono i tre punti. La Roma è una buona squadra. Ci sono degli anni che non vanno e si sbagliano occasioni chiare. Peccato.

L’atteggiamento attendista della prima ora non vi ha permesso di vincere?

Anche a me piacerebbe pressare alto, ma la squadra questo può fare. Quelli del Sassuolo avevano i crampi in parecchi. Non è stata una gara facile, loro giocano a uno o due tocchi e questa è una loro qualità. Avremmo voluto pressarli dall’inizio, ma bisogna dividere i novanta minuti.

Quanto è stato difficile preparare questa partita con il caso De Rossi?

Non ho mai pensato di farlo entrare perché deve essere pronto per la prossima che deve essere la sua festa e chiedo ancora ai tifosi che lo sia e di pensare solo a lui. Per il resto pazienza. Ci rimbocchiamo le maniche.

