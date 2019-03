Ranieri, dal rinnovo al posto in società: ecco le ipotesi dopo il ruolo da traghettatore

Claudio Ranieri è chiamato a risollevare la Roma. È lui l’uomo scelto per portare i giallorossi al quarto posto dopo l’eliminazione dalla Champions con conseguente esonero di Di Francesco. E da subito ha detto sì anche ai tre mesi mesi di contratto: troppo forte il legame con la sua città. A fine stagione poi si rimetterà a discutere con la società: la sua priorità, qualora i risultati lo aiutassero, è di restare sulla panchina come allenatore. Ma se così non dovesse essere, potrebbe accettare anche un ruolo in società, magari da direttore tecnico.