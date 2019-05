Primavera, Fiorentina-Roma: le formazioni ufficiali – LIVE

Mercoledì da leoni per Roma e Fiorentina Primavera, che si sfidano al Bozzi di Firenze nel recupero della 24esima giornata di campionato. Giallorossi e viola sono appaiati al quarto posto in classifica con 46 punti, con un punto e una partita in meno rispetto al Torino, al momento terzo. In palio la possibilità di spostarsi sul gradino più basso del podio in solitaria e tornare alla caccia dell’Inter, al momento seconda con 53 punti. Alberto De Rossi ritrova Riccardi a centrocampo e si affida al capocannoniere Celar in attacco, affiancato da Cangiano e Besuijen. In porta c’è Fuzato.

Tutti i risultati e la classifica del campionato Primavera 1

PROBABILI FORMAZIONI

Fiorentina (4-4-2): Ghidotti; Ferrarini, Gilekens, Antzoulas, Ponsi; Nannelli, Latki, Meli, Pierozzi; Koffi, Kukovec.

A disp.: Chiorra, Nannelli, Dutu, Gelli, Fiorini, Gorgos, Hanuljak, Pierozzi., Bocchio, Longo, Simic, Spalluto.

All.: Bigica

Roma (4-3-3): Fuzato; Parodi, Trasciani, Cargnelutti, Semeraro; Riccardi, Pezzella, Greco J.; Besuijen, Celar, Cangiano.

A disp.: Cardinali, Zamarion, Buttaro, Coccia, Santese, Tripi, Bove, Darboe, Simonetti, D’Orazio, Bucri, Felipe Estrella, Cancellieri.

All.: De Rossi

Arbitro: Gariglio

Assistenti: Fantino – Pizzi

Marcatori:

Ammoniti:

Espulsi: