Simone Perrotta è tornato a Trigoria e non è stato il solo oggi. Anche Juan, ex difensore giallorosso, ha fatto visita al Fulvio Bernardini. Pochi giorni fa il brasiliano ha giocato la sua ultima partita con il Flamengo e ha approfittato del ritorno nella Capitale per regalare una maglia a Daniele De Rossi. A posare davanti ai fotografi i tre ex compagni di squadra. “Sempre un piacere tornare a Trigoria e rivedere grandi amici“ ha scritto Perrotta su Instagram.