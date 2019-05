Pellegrini saluta De Rossi: “Non servono parole, ciao fratello mio” – FOTO

Difficile dimenticare le immagini di questa sera. L’addio di Daniele De Rossi ha regalato emozioni incredibili a tutti quelli che hanno partecipato allo stadio o da casa, ma resteranno momenti indelebili anche per i compagni. A maggior ragione per un romano e romanista come Lorenzo Pellegrini: “Non servono parole…. ciao fratello mio, ti voglio bene”, ha scritto su Instagram il numero 7, che inevitabilmente sarà uno dei più responsabilizzati. “Infinitamente grazie”, il semplice messaggio di Stephan El Shaarawy. E c’è chi, invece, come Ante Coric sfoggia con orgoglio la maglia numero 16 con dedica regalatagli da De Rossi.