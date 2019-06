Pastore si rilancia: “Resto a Roma per dimostrare chi sono e cosa posso fare”

Javier Pastore vuole rilanciarsi. Dopo una prima stagione deludente piena di infortuni, l’argentino ha puntato l’inizio della prossima stagione con il nuovo allenatore Fonseca per riprendersi il posto da titolare e farsi apprezzare dai tifosi. Ora è in vacanza in Sardegna per ricaricare le pile. Intanto ha rilasciato una lunga intervista al portale argentino Mundod.lavoz.com. Ecco le sue parole.

Il primo anno alla Roma.

È stato un po’ strano perché sono venuto a Roma per provare a giocare di più ed essere indispensabile per la squadra. Questi erano il mio desiderio e quello del club. Ma per diversi motivi non è stato così. Non ho avuto tanta continuità, ma niente di così negativo. L’importante è che poi sono stato bene, che ho giocato di nuovo e segnato diversi gol. La cosa più importante è che sono uscito dal circolo vizioso delle lesioni ai gemelli del polpaccio. Inizierò il ritiro con obiettivi molto più alti e con il desiderio di rendere quest’anno anno più bello di quello che è terminato.

Com’è stato tornare nel campionato che ti ha formato e ti ha permesso di fare il salto in nazionale e in Francia?

Il ritorno in Italia è stato molto bello per me. Ho la mia famiglia che viene dall’Italia, i due anni a Palermo sono stati meravigliosi. Ho fatto il salto in Europa e questo mi ha permesso di andare in nazionale e al PSG, dove ho trascorso sette anni positivi. Sono diventato campione molte volte, sono cresciuto come giocatore e come persona. Ho sempre pensato di tornare in Italia, dopo tanti anni in Francia. C’era la possibilità di andare alla Roma, che è un club molto grande con giocatori importanti e che ha grandi obiettivi che cercheremo di soddisfare. È una tappa diversa da quella iniziale con quella del Palermo, la cui situazione mi ha ferito. L’ho seguito e doveva salire in Serie A, poi a causa di problemi finanziari è dovuto tornare in serie B. Ho amici che erano entusiasti di giocare con la Roma.

La nazionale argentina.

Quando ho visto che la Seleccion si stava rinnovando molto, sapevo che non sarei stato chiamato lo stesso stavolta. I giocatori scelti erano molto più giovani di me, stanno facendo cose molto bene in Europa e in Argentina e hanno meritato questa chiamata per provare a dimostrare il loro valore in nazionale. È giusto così, lo meritano. Sono molto d’accordo con i nuovi progetti della Seleccion. Ci sono persone preparate, che hanno fatto carriere molto importanti come giocatori in Europa e che ora sono direttori tecnici o assistenti. È positivo, Scaloni sarà aiutato dall’esperienza dei suoi collaboratori.

Il problema degli infortuni è stato un fattore determinante, quanto ha pesato nel tuo percorso in nazionale?

La mia ultima partita per l’Argentina è stata nel 2016 e sì, sono stato condizionato dagli infortuni. Nel 2015, con Gerardo Martino, ho avuto l’anno più positivo. Ho giocato diverse partite iniziali nella Copa América in Cile, lui mi ha dato fiducia. Nel 2016 mi sono fatto male diverse volte prima di andare in nazionale. Ho sempre voluto andare anche se non ero in un condizione. Volevo essere lì perché non ho mai detto “no” a una chiamata della nazionale.

Si è sempre parlato del partner ideale di Messi, ora si fa lo stesso con Dybala e Suarez.

Sì, di questo si è sempre parlato. Il partner di Messi o no… La squadra deve cercare un modulo in cui Leo possa sentirsi a suo agio e giocare nel modo migliore. E che l’avversario non pensi solo a lui. Trovare un partner per Messi non è la cosa più importante, ma mettere insieme una buona squadra in cui tutti possano sentirsi a proprio agio. Come tutti fanno nei loro club. Per quanto riguarda Dybala e Suarez, sono molto felice che ci siano dei Cordoban che ci rappresentano così. Dybala è una stella di fama mondiale. Suarez è andato al River a 30 anni e, con il livello che ha dimostrato, è andato in nazionale e giocherà la Copa América. Lui se lo merita. Spero che possa rimanere ad alti livelli per continuare a vincere.

Com’è giocare con Messi?

È il miglior giocatore del mondo. Sono stato in grado di giocare con lui ed è qualcosa che nessuno sarà in grado di togliermi. Sono stato toccato dalla bacchetta magica: ho giocato con lui e ho condiviso molte cose sul campo, nei campionati, nelle coppe e nei viaggi.

Il presente e il futuro.

Ho un contratto per altri quattro anni. Non vedo alcuna ragione per andarmene. Dato che l’anno scorso non è stato così buono, mi piacerebbe davvero fare un anno importante qui. Che mi conoscano per quello che sono e per quello che posso fare.

L’interesse di River e Boca era reale?

Ci sono state molte chiacchiere, ma non so se c’era l’intenzione di comprarmi da entrambi di entrambi i club o solo da uno, con me nessuno ha parlato.