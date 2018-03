Partita Mundial, Italia-Resto del mondo 3-5. Doppiette di Batistuta e Pasotti – FOTO

All’Olimpico le leggende della Roma e della Lazio scendono in campo per una sfida dal sapore nostalgico. In campo due formazioni: italiani contro resto del mondo. Tanti gli ex giallorossi che oggi si sono ritrovati sul prato verde dell’Olimpico in occasione della ‘Partita Mundial’: Batistuta, Aldair, Castan, Tommasi, Delvecchio e altri. In panchina spicca la presenza di Zdenek Zeman, mentre in campo ci hanno giocato anche attori e altre personalità del mondo dello sport, come il ministro Luca Lotti. Ecco le due rose:

RESTO DEL MONDO: Frey, Cesar, Aldair, Wilms, Manfredini, Lucileia, Oliveira, Candela, Vasfi, Mihajlovic, Lima, Fremont, Batistuta, Castroman, Matuzalem, Fuentes, Konsel, Castan, Muller, Lovizon, Winter, Garrone, Tedeschi, Capparoni, Frolov. Allenatori: Seredova, Zeman, Tardelli, Barchiesi.

ITALIA: Lo Cicero, Perrotta, Amelia, Ballotta, Stendardo, Delvecchio, Giordano, Battista, Pasotti, Zeno, Capuano, Brugia, Oppini, Ghione, Base, Davoli, Giletti, Romondini, Fortunato, Tommasi, Lotti, Palamara, D’Onofrio, Sirignano, Cinque, Morace, Giannichedda, Fiore, Insegno, Proprio, Santagata, Atturro, Aiello, Pantano, Cafiero, Ferri. Allenatori: Granbassi, Orsi.

CRONACA LIVE

90′ – Fischio finale! Vince il Resto del mondo per 5-3.

90′ – GOL! Lucileia segna il 5-3 e chiude il match.

86′ – GOL! Winter riporta in vantaggio il Resto del mondo.

76′ – PAREGGIO ITALIA! Ancora Pasotti, che mette il conto in pari: è 3-3.

65′ – GOL ITALIA! Rete di Pasotti, che da due passi non sbaglia.

53′ – GOL! Botta secca di Batistuta all’altezza del dischetto di rigore. E’ doppietta del Re Leone!

46′ – Inizia il secondo tempo.

45′ – Fine primo tempo.

26′ – GOL ITALIA! E’ il ministro Lotti ad accorciare le distanze!

24′ – Tommasi va in gol, ma l’arbitro annulla per fuorigioco.

14′ – Batistuta prova l’acrobazia, ma il suo gesto tecnico non trova fortuna e la palla va fuori.

13′ – Bel gesto dei tifosi: tutto lo stadio compie un applauso per Davide Astori, ricordato al minuto per 13, il numero della sua maglia.

7′ – GOL! Raddoppio il Resto del Mondo con l’ex giallorosso Batistuta.

5′ – GOL! Cesar sblocca il match.

1′ – Inizia la partita.