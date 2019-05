Partita del Cuore, Totti incanta l’Allianz Stadium con Pirlo, Buffon e CR7: la partita dell’ex capitano

Gli anni sembrano non passare mai quando si tratta di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha il potere di fermare il tempo: proprio a distanza di due anni dal suo addio al calcio, Rai 1 trasmette in differita ‘La Partita Del Cuore’, andata in scena ieri sera. All’Allianz Stadium parata di stelle per devolvere il ricavato alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e alla Fondazione Telethon. A Torino si sono sfidate la Nazionale Italiana Cantanti e i Campioni Per la Ricerca, in cui ha militato proprio Francesco Totti. Insieme a lui tanti campioni come Cristiano Ronaldo, Pirlo e Nedved: una serata particolare in cui abbiamo visto scambiare il pallone all’ex numero 10 della Roma e al 7 portoghese della Juve. Dall’altra parte, insieme ai vari Enrico Ruggeri, Raoul Bova e Niccolò Fabi (ma anche piloti come Vettel, Mick Schumacher e Le Clerc) altre leggende come Javier Zanetti, Chiellini e Buffon. Per Totti i primi 45 minuti di gioco, in cui ha duettato spesso con CR7 provando anche la grande giocata personale, oltre a qualche assist delizioso. Prima con un super cucchiaio da fuori, a lato non di molto, poi con una botta dal limite neutralizzata da Buffon. Bella serata per i 40mila dell’Allianz Stadium: alla fine è 3-2 per i Campioni Per la Ricerca con i gol di Cristiano Ronaldo, Pirlo, Giovinazzi, Briga e Casillo.