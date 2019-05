Parma, personalizzato per Gervinho. Terapie per Inglese, Rigoni e Gagliolo

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana in vista del match di domenica sera contro la Roma. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da esercizi sul possesso palla e da un’esercitazione tattica. La seduta è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo. Come riporta il sito ufficiale dei gialloblù, lavoro personalizzato per Gervinho e Francisco Sierralta. Terapie per Roberto Inglese e Luca Rigoni. Terapie anche per Riccardo Gagliolo a causa di un risentimento muscolare al soleo. Domani, sabato 25 maggio, per i crociati è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse. Al termine dell’allenamento, alle 14:00, Roberto D’Aversa parlerà in conferenza stampa al Centro Sportivo di Collecchio.