Pallotta lavora al dopo-Monchi: contatti con l’ex Arsenal Mislintat

James Pallotta lavora per ricostruire l’area tecnica della Roma. Dopo la separazione con Monchi, tornato ufficialmente da settimane al Siviglia, il presidente americano deciderà a chi affidare le chiavi della prima squadra: al momento c’è Massara, che sta portando avanti le trattative e la cui conferma non è esclusa. Intanto potrebbe arrivare Sven Mislintat: secondo Tuttomercatoweb, nei giorni scorsi l’ex capo dello scouting dell’Arsenal è stato presentato a Pallotta. Potrebbe arrivare a prescindere da chi sarà scelto come direttore dell’area tecnica perché abituato a lavorare in team anche in Inghilterra e al Borussia Dortmund.