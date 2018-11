Olsen sta con DiFra: “Mi piace molto”, ma ora la Roma è sotto al Parma. Manolas punta il Real

Il giorno dopo fa anche più male. La Roma si rispecchia in questa domenica di pioggia, è cupa e triste e si rannicchia sotto ad una coperta con la paura che l’inverno possa riservare sorprese anche peggiori. I tifosi non sanno più a chi dare la colpa e dopo il misero bottino di 1 punto contro Chievo, Spal, Bologna e Udinese, guardano la classifica impietriti, scavalcati anche dal piccolo Parma.

“QUI PER RESTARE” – Eppure c’è chi prova a guardare oltre la tempesta, convinto che Roma possa essere la scelta che ti cambia la vita. L’ha cambiata sicuramente a Robin Olsen, che nella capitale ha messo radici e ora non vuole più andare via: “All’inizio sapevo che sarebbe stato difficile. Arrivare qui mi ha motivato tanto, è stata una sensazione bellissima. Sono qui per restare” ha raccontato a SVT Sport il portiere. Poi spezza una lancia per il suo allenatore, finito nell’occhio del ciclone: “Mi trovo bene con Di Francesco, mi piace molto”. E ancora: “Qui ho tutto per migliorare, e che emozione il derby”. Sarà una grande emozione anche il match di martedì con il Real Madrid, ma Olsen rischia di stare di nuovo a guardare. Oggi a Trigoria il portiere si è allenato a parte dopo il fastidio al flessore. Decisiva la giornata di domani. Torna in gruppo invece Manolas, che è pronto a riprendere il suo posto al centro della difesa. Domani alle 13.30 il tecnico parlerà in conferenza per chiarire ogni dubbio.

ALTRE – Tanta l’attesa per la notte di Champions di martedì, che paradossalmente può consegnare ai giallorossi il primo posto nel girone, davanti al Real. Ad arbitrare ci sarà Turpin, l’uomo della notte magica contro il Barcellona. Polemica social con Corona, che si è fatto fotografare con la maglia di Totti, facendo infuriare i tifosi. Mercato: dalla Francia fanno sapere che Rabiot può partire a gennaio. Non partirà invece Rafinha, che dopo la rottura del crociato ha chiuso in anticipo la stagione.