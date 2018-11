Mercato Roma, dubbio Rabiot. Dalla Francia: “Non ha deciso, ma può andare via”

Novanta minuti in campo contro il Toulouse, ma la sensazione che non sia un’insostituibile. Non tanto per Tuchel, che continua a sceglierlo al fianco di Marco Verratti nel centrocampo del PSG, quanto per la dirigenza, che lavora per rinnovargli il contratto in scadenza a giugno. Adrien Rabiot è l’uomo che ha riacceso la fiammella dell’entusiasmo del tifo giallorosso, semi-spenta per il rendimento della Roma in campionato. Proprio dopo la partita vinta 1-0 ieri dai parigini, il centrocampista è stato intercettato dai bordocampisti di Canal Plus, che hanno poi riportato le sue parole visto che non si è presentato davanti alle telecamere: “Tutto ciò che viene scritto è impreciso (l’interesse di Barcellona, Juventus e Roma, ndr). Parlerà a tempo debito. Tutto è possibile: può rimanere al PSG così come andare via. Nulla è ancora deciso”. Anche il suo tecnico Tuchel non ha preso bene la sua indecisione sul rinnovo del contratto: “Non ne so nulla, e non penso nulla. Quando il giocatore non dice di sì al PSG, forse è come dire un no. Non so, dovete chiedere ad Adrien. Ho già detto molte volte che vorrei che rimanesse con noi. Ora tutti stanno aspettando una decisione: sta a lui scegliere. Detto ciò, è una decisione che va avanti da molto tempo. Dobbiamo sapere la sua scelta”.

Monchi (con l’appoggio di Franco Baldini, per il quale Rabiot è un vecchio pupillo) lo porterebbe volentieri a Trigoria già a gennaio per risolvere i problemi del centrocampo, approfittando del contratto in scadenza la prossima estate. La concorrenza da battere c’è, ma dopo l’affare sfumato con Sabatini, questa potrebbe essere la volta buona.