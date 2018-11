Corona con la 10 di Totti, i tifosi della Roma in rivolta: “Non sei degno di indossarla” – FOTO

Le scuse a Francesco Totti non sono bastate per fare pace con i tifosi della Roma. Fabrizio Corona è stato duramente contestato dai sostenitori giallorossi per aver indossato la maglia dell’ex numero dieci giallorosso ieri sera durante una serata a Como. “Non dovevo insultare Totti” aveva dichiarato Corona qualche settimana, ma la foto postata su Instagram ha scatenato l’ira dei tifosi: “Non sei degno di indossarla, Totti è l’orgoglio d’Italia, tu non sei nessuno”.

“Ridicolo”, “Pagliaccio”, “Buffone”, e tanto altro ancora. Oltre duemila commenti sotto la foto dell’ex paparazzo, divisi accuse e difese. “Un caciottaro, c’è solo un cacciottaro…”, “Che si fa per avere un po’ di popolarità“, i commenti più popolari. Il “Grazie Roma” cantato da Corona a squarciagola sui social non ha ammorbidito i sostenitori di Totti e Ilary. E dopo il danno di Udine, con la sconfitta della Roma, è arrivata anche la beffa di Corona. Un fine settimana da incubo per i tifosi giallorossi.