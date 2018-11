Roma, è Black DiFra: tutte le volte che si è “avvelenato” nei post partita

Poche ore dopo il, alla Roma sarebbe bastato non fare sconti all’Udinese e acquistare quel briciolo di continuità che da inizio stagione sembra introvabile. Alla Dacia Arena il colpaccio lo fanno invece Nicola e, e l’unica cosa black del weekend giallorosso è l’umore di. “Sono avvelenato, non siamo una grande squadra”, le sue parole nel post partita. Nzonzi e compagni tutto sembravano fuorché serpenti avvelenati in campo. E la sensazione è che la rabbia del tecnico non dia mai la scossa sperata. Aè solo l’ultimo capitolo di una saga ormai cominciata alla seconda giornata, fatta di rimproveri, nervosismo e mea culpa dopo le sconfitte.

Scheda 1 di 6