Nainggolan fa 31, Totti lo abbraccia: “Auguri Ninja!” – FOTO

Che Radja Nainggolan fosse una parte importante dello spogliatoio della Roma è sempre stato fuori di dubbio. Il centrocampista belga, passato in estate all’Inter, ha coltivato le amicizie nate in tanti anni giallorossi. E lo dimostra anche l’ondata di affetto arrivata nei suoi confronti dalla capitale e dai suoi ex compagni nel giorno del suo compleanno. Prima Manolas, poi anche Francesco Totti ha lasciato un messaggio al neo 31enne: “Auguri Ninja, buon compleanno”, ha scritto la leggenda romanista su Instagram con tanto di emoticon. Parole che fanno da contorno allo scatto nostalgico che ritrae Radja e Francesco in un bell’abbraccio quando dividevano anche la maglia giallorossa sul campo. Immediata la risposta di Nainggolan tra i commenti: “Grazie Checco…”