Da Trigoria non arrivano conferme per quanto riguarda la trattativa riportata dal quotidiano francese l’Equipe che parlava di un contatto tra la Roma e Josè Mourinho. Secondo quanto riferito da Sky Sport, la prima scelta per il club resterebbe sempre Antonio Conte che, dopo l’incontro con la dirigenza giallorossa si sarebbe preso alcuni giorni di tempo per decidere sul proprio futuro.