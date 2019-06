Mondiale U20, Ucraina-Italia 1-0: Luca Pellegrini in campo 90 minuti ma finisce il sogno azzurro

Finisce il sogno Mondiale per gli azzurrini. L’Italia U20 gioca e perde la semifinale con l’Ucraina per 1-0. Decisiva la rete di Buletsa nella ripresa (65′) con i ragazzi di Petrakov che negli ultimi minuti restano anche in dieci per il doppio giallo a Popov. Anche il Var si mette di traverso annullando il gol di Scamacca che avrebbe allungato il match ai supplementari. Luca Pellegrini gioca l’intera partita iniziando da titolare e nel nuovo ruolo da mezzala disegnato dal ct Nicolato. Si deve arrendere nel secondo tempo Frattesi, costretto ad uscire per un infortunio al 46′. Al suo posto entra Alberico. Ora, però, arriva il rompete le righe e le vacanze per i calciatori impegnati in Polonia.