Finisce 0-0 e con poche emozioni la sfida del Mondiale U20 in Polonia tra Italia e Giappone. Gara che consegna agli azzurrini il primo posto del girone B. Ora agli ottavi di finale, i ragazzi di Nicolato affronteranno la migliore terza dei gruppi A, C e D. Intanto nella gara di questa sera qualche cambio per far rifiatare la squadra in vista dell’impegno del 2 giugno. Resta in panchina Luca Pellegrini. In campo per 90 minuti, invece, Frattesi.