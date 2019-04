Milan, Gattuso allontana la Roma: “Totti non lo sento da 4-5 mesi”

Gennaro Gattuso, alla vigilia del match tra Milan e Lazio, spegne le voci di mercato circa il suo futuro lontano dai colori rossoneri. Il nome dell’ex calciatore azzurro era stato accostato anche alla Roma per il dopo Ranieri. Fondamentale sarebbe stato il ruolo e l’amicizia con Totti per un eventuale sì, ma le parole rilasciate in conferenza stampa oggi lo allontano dalla panchina capitolina: “Francesco non lo sento da 4-5 mesi. L’ultima volta che l’ho chiamato era per il compleanno. Sono un tesserato e ho un contratto, non posso parlare di certe cose. Sarebbe da sciocchi fare questo tipo di discorsi. È assurdo e le parole di Maldini – che ringrazio – le avete sentite tutti. “.