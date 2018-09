Mercato, dalla Francia: Thiago Silva può lasciare il PSG, anche la Roma interessata

La Roma su Thiago Silva: la notizia è stata lanciata direttamente dalla Francia. Dopo 7 anni, infatti, potrebbe clamorosamente terminare l’avventura del brasiliano al Paris Saint-Germain. Il rapporto tra il difensore 34enne e il club non è più ottimale, così soprattutto dopo il ko di Liverpool si sono aperti nuovi scenari. Come riporta le10sport.com, improbabile pensare a una cessione nel mercato di gennaio ma a giugno 2019 un addio potrebbe concretizzarsi. L’ex Milan in estate avrà ancora un anno di contratto, così da semplificare l’eventuale cessione con un possibile grande ritorno in Serie A. Tra i club che già avrebbero fiutato l’affare ci sarebbero infatti Milan, Juve, Napoli e anche Roma.