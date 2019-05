Massara pensa già al dopo-Roma: contatti con Bologna e Fiorentina

Con Gianluca Petrachi in arrivo dal Torino per il ruolo di direttore sportivo, il futuro di Frederic Massara sarà lontano da Roma. L’attuale dirigente giallorosso si sta già muovendo per trovare una sistemazione per la prossima stagione: come riporta Tuttomercatoweb ci sono stati contatti con il Bologna e la Fiorentina. I rossoblù si sono salvati con il pareggio per 3-3 di ieri sera contro la Lazio, mentre la squadra di Montella (che è stato squalificato per l’ultima partita) deve ancora guadagnarsi la permanenza in A nei 90′ finali contro il Genoa.