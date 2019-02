Marcelo-Totti, è amore social: il figlio del brasiliano con la maglia della Roma – FOTO

L’amore e la stima per Francesco Totti è un linguaggio universale nel mondo del calcio. A tutti i livelli e in tutto il globo: e lo dimostra un campione del calibro di Marcelo. Il giocatore del Real Madrid, pluricampione d’Europa e probabilmente il terzino più forte in assoluto al momento, ha pubblicato su Instagram uno scatto dei figli. Liam ed Enzo posano accanto a una lavagnetta che riporta le loro caricature su un campo da calcio. E il figlio più grande, Enzo, indossa in bella vista una maglia della Roma. Una scelta che ha decisamente apprezzato Francesco Totti, che ha prontamente commentato: “Maglia top, grande”, con tanto di cuori. Il brasiliano ha risposto pochi minuti dopo continuando lo scambio al miele con la leggenda giallorossa: “Idolo! Un abbraccio forte” Anche senza gli scarpini addosso, Totti continua a portare in alto il nome della Roma.