Primavera, trauma distorsivo al ginocchio destro per Bouah

Ancora un infortunio in Primavera. Dopo l’incubo di Calafiori, durante la partita con la Fiorentina al Tre Fontane, David Bouah è stato costretto a uscire per un infortunio al ginocchio. Colpito da dietro, il classe 2001 ha messo male la gamba destra ed è finito a terra. Attimi di paura, con il giovane che si è messo subito a urlare “oddio il ginocchio”, uscendo poi in lacrime dal campo. La prima diagnosi è quella di un trauma distorsivo. Nei prossimi giorni il giocatore sarà a Villa Stuart per i controlli del caso e la diagnosi definitiva. In questa stagione Bouah si è messo in mostra diventando il secondo marcatore della squadra, nonostante il ruolo di terzino.