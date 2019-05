Lazio, Inzaghi: “Le parole di Ranieri? Per noi è importante parlare di calcio”

Le dichiarazioni di Claudio Ranieri in conferenza stampa hanno provocato un effetto domino di reazioni da parte degli altri allenatori. Se Gian Piero Gasperini ha commentato in maniera polemica, Simone Inzaghi sceglie la via della diplomazia dopo la forte replica da parte della società: “Per noi è importante parlare di calcio, per quanto accaduto ieri in altre conferenze si è già espressa in merito la mia società”. Con queste parole il tecnico biancoceleste ha detto la sua nella conferenza della vigilia di Lazio-Atalanta, scontro fondamentale per la corsa Champions. L’allenatore laziale parla poi del match in programma domani all’Olimpico: “Sono due squadre che stanno offrendo un grande calcio, competiamo con squadre che sulla carta sono davanti a noi. Ma ce la giochiamo alla pari fino all’ultimo”.