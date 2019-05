La Roma spera ancora: ecco tutte le combinazioni per andare in Champions

Nonostante il pareggio con il Sassuolo, i risultati di Atalanta, Inter e Milan non hanno chiuso i giochi per la corsa Champions della Roma. Difficile, ma non impossibile. Infatti, i giallorossi potrebbero raggiungere la qualificazione nell’Europa che conta ancora nell’ultima giornata di campionato. In caso di sconfitta da parte di Milan, Inter e Atalanta ed un’eventuale vittoria dei giallorossi contro il Parma, verrebbe presa in considerazione la classifica avulsa che vedrebbe i giallorossi quarti dietro la formazione di Gasperini. Oppure le due milanesi dovrebbero perdere e la Roma battere i gialloblù con minimo 5 gol di scarto.