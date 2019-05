La Roma chiude con Mazzoleni: annata in chiaroscuro con il bergamasco

La Lega ha comunicato le designazioni per il prossimo turno di Serie A, con l’ultima stagionale che vedrà la Roma diretta da Mazzoleni nel match serale con il Parma. Il fischietto di Bergamo sarà coadiuvato da Marrazzo e da Posado, con Pairetto quarto uomo. In Var room saranno presenti invece il signor Maresca della sezione di Napoli e Paganessi di Bergamo.

PRECEDENTI – Con la sfida di domenica la Roma diventa la seconda squadra più arbitrata dal fischietto bergamasco, con 31 direzioni. Bilancio complessivamente positivo per i giallorossi, che hanno raggiunto in queste sfide 16 vittorie, 10 pareggi e 4 sconfitte. Il passato non è però in linea con il presente: sei direzioni stagionali, 2 vittoria, una sconfitta e due pareggi, l’ultimo dei quali a Marassi contro il Genoa. Uno dei match che ha allontanato definitivamente la Roma dalla corsa Champions.