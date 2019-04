La Notte dei Re, Totti: “Pirlo nella mia squadra”. Figo: “Con Francesco grande sinergia”

Francesco Totti e Luis Figo, i due protagonisti di quello che sarà l’evento del 2 giugno al Foro Italico – La Notte Dei Re – hanno parlato a margine della conferenza stampa di presentazione ai microfoni di Sky Sport. “Ci saranno tante leggende, sarà un evento nuovo in un contesto incredibile“, ha spiegato il Capitano giallorosso. Une kermesse unica con “giocatori di grande calibro come Pirlo, che sarà nella mia squadra, ma ci saranno tanti campioni anche nella squadra di Luis“. Sarà proprio Figo infatti l’avversario di Totti, in un contesto di svago e beneficenza: “Credo che quando hai la possibilità di stare in un evento di questo tipo la cosa principale è la beneficenza. Con una persona come Francesco poi tutto viene più semplice. L’importante sarà trovare la giusta sinergia con tutti, per far si che l’evento possa richiamare più persone possibile. E poi da non dimenticare l’appuntamento sul campo, perché ci saranno due formazioni fortissime“.