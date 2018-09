Karsdorp: “Ho bisogno di fiducia, ma posso fare molto per la Roma”

Rick Karsdorp, finito in tribuna nella gara di Champions League contro il Real Madrid, torna a parlare della sua avventura in giallorosso e di un primo anno complicato per colpa anche degli infortuni. “Ho bisogno di fiducia in me stesso e degli altri – dice a Ziggo Sport -. Così potrò tornare a essere un buon giocatore. Sono un terzino di spinta e al mister piace il gioco offensivo, posso fare molto per la Roma“.

L’ex Feyenoord si sofferma anche sul suo connazionale e compagno di squadra, Kluivert: “E’ uno che ha sempre il petto in fuori, un bravo ragazzo, è sicuro di sé e io lo ammiro. Parliamo entrambi olandese, quindi non importa se uno viene dall’Ajax o dal Roda. Abbiamo bisogno l’uno dell’altro, anche perché siamo giovani e non padroneggiamo completamente la lingua”.