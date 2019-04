Julio Sergio Bertagnoli, ex portiere giallorosso, ha lasciato nella Capitale un pezzo di cuore. Il brasiliano è stato tra i protagonisti nella stagione 2009/2010 con Ranieri in panchina e oggi non poteva non celebrare il Natale di Roma attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. “Auguri Roma!!! La città più bella e piacevole del mondo!” è il messaggio lanciato sui social.