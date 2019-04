Inter-Roma, Totti e Wanda Nara a colloquio alla fine del primo tempo – FOTO

Inter-Roma è finita 1-1 non scontentando nessuna delle due parti. Nell’intervallo, però, i protagonisti sono stati Francesco Totti e Wanda Nara, immortalati a colloquio dal giornalista di Bein Sport, Tancredi Palmeri. La moglie di Icardi poi ha chiarito a Tiki Taka l’argomento della discussione: “Di cosa abbiamo parlato? Di una conoscenza in comune, ma non Spalletti. Si tratta di Ilary”.

L’agente del numero nove nerazzurro chiude con una battuta: “La foto è stata scatta a fine primo tempo ed è per questo che Francesco era così contento. Sono andata apposta da lui, per portare fortuna“.