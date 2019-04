Inter-Roma, tifosi giallorossi spostati sugli spalti di ‘San Siro’: ecco perché

La Roma torna da ‘San Siro’ con un punto prezioso contro l’Inter, utile per restare largamente in corsa per la Champions League. Più di mille tifosi giallorossi hanno assistito alla prestazione positiva della squadra di Claudio Ranieri, anche se con una differenza rispetto al passato. I sostenitori romanisti, infatti, sono stati sistemati sul terzo anello blu (quello riservato agli ospiti), ma in posizione più decentrata, più vicina alla torre. Come riporta corriere.it, il club nerazzurro parla di disposizione da parte di Prefettura e Gos, che decidono in base all’ordine pubblico. La decisione, quindi, non sarebbe stata presa a causa delle oscillazioni avvertite durante Inter-Atalanta dopo cui sono stati effettuati dei controlli supplementari sul terzo anello. Anche la Commissione provinciale di vigilanza è stata comunque chiamata in causa, dal momento che può decidere di limitare il numero di tifosi e cambiarne la sistemazione sugli spalti. Questo anche nell’ordine di sistemare i sostenitori dove le oscillazioni (che possono arrivare fino a 5 centimetri) vengono assorbite meglio, anche se il terzo anello non ha problemi strutturali e la situazione viene tenuta sotto controllo dal 2003. Però si è ritenuto che in ogni caso è meglio evitare che qualcuno avverta le oscillazioni generando un panico ingiustificato e soprattutto difficile da gestire.