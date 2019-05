Insulti sulla pagina del ristorante di Pallotta: l’account di “Nebo” costretto a chiudere

La contestazione dei tifosi raggiunge anche Boston. I sostenitori giallorossi hanno trovato un modo per farsi sentire anche oltreoceano: dopo la notizia dell’addio con De Rossi per la decisione della società di non rinnovargli il contratto, tantissimi utenti hanno invaso la bacheca di “Nebo Restaurant – Pallotta sisters”, il ristorante di Boston di proprietà della famiglia del presidente americano. Dopo un bombardamento di commenti sotto le ultime foto postate dal locale, l’account è diventato introvabile. La motivazione è semplice: la pagina è stata costretta a chiudere.